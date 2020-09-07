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فن

عايدة كامل في حوار سابق: كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين وعمري 15 عاما

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:11 م
عايدة كامل
عايدة كامل
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عمر صبحي
رحلت الفنانة القديرة عايدة كامل، عن عالمنا صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 89 عاما بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة تسببت في دخولها المستشفي.

بدأت عايدة كامل مشوارها الفني في مطلع الخمسينيات، وكانت بطلة فرقة مسرحية اسماعيل ياسين وهي عمرها 15 عاا.

وقالت الراحلة عايدة كامل في لقاء تلفزيوني سابق لها: كنت بطلة فرقة اسماعيل ياسين وانا عندي 15 سنة وكنت بطلة فرقة يوسف وهبي أيضا وانا عندي 15 سنة، وأضافت: الكوميديا عبارة عن موقف.

كانت الفنانة عايدة كامل نشرت قبل رحيلها تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة. 

وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي". 

وأضافت عايدة قائلة: "وانا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي". 

ولم تكشف عايدة عن اى تفاصيل خاصة بمرضها او ما اصابها فى الفترة الاخيرة.

ومن آخر كتاباتها على الفيس رثائها للفنانين الراحلين سناء شافع وسمير الاسكندراني وشويكار :"حديقة الفن الجميل  لم يتبق منها سوي شجيرات قليلة جدا ..رحم الله الاحبه اللذين اسعدونا كثيرا .د.سناء شافع .سمير الاسكندراني .سيدتي الجميله شويكار .واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان وخالص العزاء للأسرة الفنية".

وكانت عايدة وجهت رسالة من قبل الى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر فيسبوك قائلة : "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرذان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. لحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى بركة الله".
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