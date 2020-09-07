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اقتصاد

بلومبرج : مصر تدرس تصدير الكهرباء لأوروبا وأفريقيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن رئيس صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قوله إن مصر دخلت في محادثات لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا، مستغلة مكانتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في سبيل أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصدير.

وأضاف سليمان، في تقرير "بلومبرج" الذي نشرته، اليوم الأثنين، إن مصر لديها فائضًا من الكهرباء وترى عدة دول في الشمال بحاجة للطاقة كمشترين محتملين لها، مشيرًا إلى أن مصر قد تصدر الكهرباء لأوروبا عبر كابل بحري مخطط تركيبه بين قبرص واليونان.

وتابع سليمان: "نجري الآن محادثات مع مستثمرين أوروبيين في مجال الطاقة والبنية التحتية وذلك لتقييم مدى قابلية الشراء". 

وأكد سليمان أن مصر تعكف في الوقت الراهن على تحديد كبار المستثمرين في أفريقيا لمشاركتهم كما أن هناك محادثات مع بعض الصناديق السيادية.

وأشار إلى أن مصر سوف تستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.

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