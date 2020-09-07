استعدادًا لموسم السيول.. محافظ الفيوم يعلن تطهير 268 مجرى مائيا بطول 837 كيلومترا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 837 كيلو و787 مترا طولي بعدد 268 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، واستعدادًا لموسم السيول.
وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين، أسفرت عن تطهير 79 مجرى مائيا "ترع" بطول 247 كيلو و904 أمتار طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم.
وأضاف أن أعمال التطهير بشرق الفيوم شملت، بحر الغربية، وبحر تلات العالي، وبحر دسيا الإقطاع، وبحر دسيا العمومي، وبحر سنرو الجديد، وجنابية السكة الحديد، وأبوكساه العمومي، ووصلة طبهار وجردو، وبحر تلات الواطي، وبحر وهبي بسيلا، وترعة الجمهورية، وبحر وهبي بطاميه، وبحر نقاليفة، وبحر سنورس، وبحر إبجيج الواطي، ومسقة سويلم، وبحر تمادورة، وبحر السعرانه، وبحر النقله، وبحر النواس، وجنابية عرفة، وبحر الملعب، ووهبي.
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وأشار إلى أنه تم تطهير 78 مجرى مائيا "ترع" بطول 246 كيلو و675 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر الكاشف، وبحر أبوصير، وبحر حسن واصف، وبحر أبو المير، وبحر العزب، وبحر الحمام، وبحر الحامدية، وبحر الجص، وبحر البلد، وبحر المعربين، ومسقة الحمودات، وجنبيات بحر قارون، وبحر شعلان، ومسقة الجفادة، وبحر قلهانه، وبحر العاليه، وبحرام دياب، والغابة، ودفنو، والجنابية الأولى لبحر الغرق، وبحر عروس، واللحف، وقصر الجبالي، وبحر البنات، والغرق.
وقال "نضر" إن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 38 مصرفًا بطول 139 كيلو و353 مترا طوليا، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 73 مصرفًا بطول 203 كيلو و855 مترا طوليا، خلال شهري يوليو وأغسطس أيضًا، ومنها مصرف محطة الطاجن، ومصرف دانيال القبلي، ومصارف عنز، والعجميين، والبطش، والوسطاني، وسويكر، والخزان، وبحري وقبلي السكة الحديد، والقاطع الغربي، وعددًا من المصارف بشرق الفيوم.