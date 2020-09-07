استعدادًا لموسم السيول.. محافظ الفيوم يعلن تطهير 268 مجرى مائيا بطول 837 كيلومترا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 837 كيلو و787 مترا طولي بعدد 268 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، واستعدادًا لموسم السيول.





وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين، أسفرت عن تطهير 79 مجرى مائيا "ترع" بطول 247 كيلو و904 أمتار طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم.





وأضاف أن أعمال التطهير بشرق الفيوم شملت، بحر الغربية، وبحر تلات العالي، وبحر دسيا الإقطاع، وبحر دسيا العمومي، وبحر سنرو الجديد، وجنابية السكة الحديد، وأبوكساه العمومي، ووصلة طبهار وجردو، وبحر تلات الواطي، وبحر وهبي بسيلا، وترعة الجمهورية، وبحر وهبي بطاميه، وبحر نقاليفة، وبحر سنورس، وبحر إبجيج الواطي، ومسقة سويلم، وبحر تمادورة، وبحر السعرانه، وبحر النقله، وبحر النواس، وجنابية عرفة، وبحر الملعب، ووهبي.





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وأشار إلى أنه تم تطهير 78 مجرى مائيا "ترع" بطول 246 كيلو و675 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر الكاشف، وبحر أبوصير، وبحر حسن واصف، وبحر أبو المير، وبحر العزب، وبحر الحمام، وبحر الحامدية، وبحر الجص، وبحر البلد، وبحر المعربين، ومسقة الحمودات، وجنبيات بحر قارون، وبحر شعلان، ومسقة الجفادة، وبحر قلهانه، وبحر العاليه، وبحرام دياب، والغابة، ودفنو، والجنابية الأولى لبحر الغرق، وبحر عروس، واللحف، وقصر الجبالي، وبحر البنات، والغرق.





وقال "نضر" إن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 38 مصرفًا بطول 139 كيلو و353 مترا طوليا، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 73 مصرفًا بطول 203 كيلو و855 مترا طوليا، خلال شهري يوليو وأغسطس أيضًا، ومنها مصرف محطة الطاجن، ومصرف دانيال القبلي، ومصارف عنز، والعجميين، والبطش، والوسطاني، وسويكر، والخزان، وبحري وقبلي السكة الحديد، والقاطع الغربي، وعددًا من المصارف بشرق الفيوم.