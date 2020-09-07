بعد جلسة تصوير حمام السباحة .. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف في الصيف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت من داخل حمام السباحة.
وتثير رانيا يوسف الجدل من فترة لأخرى بسبب جلسات تصويرها الجريئة، التي تبرز أنوثتها بطريقة لافتة.
وتحرص رانيا يوسف على مشاركة متابعيها بإستمرار بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
كما تألقت رانيا يوسف في إجازتها الصيفية بمجموعة من الإطلالات المثيرة للجدل، والتي تظهر من خلالها بملابس مكشوفة، مع ارتداء مجموعة متنوعة من الكاش مايوه ذات الألوان الزاهية.
وتبرز رانيا يوسف ملامحها بالمكياج الصارخ، حيث تميل إلى وضع اللون الأحمر والبمبي الداكن في الشفاه، مع رسم العين دائما بالكحل الأسود.
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