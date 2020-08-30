فستان بينك بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون البينك، من دون أكمام أبرز جمالها ورشاقتها مع قبعة انيقة





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ.

