AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان بينك بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:35 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون البينك، من دون أكمام أبرز جمالها ورشاقتها مع قبعة انيقة


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ.

وتركت رانيا يوسف شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس" الذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وإيمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى. 

كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان "شارع 9" الذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.


View this post on Instagram

🌤

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاش مايوه.. رانيا يوسف تنشر صورة لها من أمام البحر

بـ كاش مايوه.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على البحر

بعد فضح المتحرشين.. رانيا يوسف تشعل انستجرام بـ كاش مايوه

بـ ماكياج ناعم.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

رانيا يوسف تروج لمشاهدة مسلسل مملكة إبليس بهذه الطريقة.. شاهد

بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة عبر انستجرام

ترشيحاتنا

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول الفاكهة

5 شكاوى من بطنك تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

أخبار الرياضة| إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.. مفاجأة رمضان صبحي.. ميسي يفسخ تعاقده مع برشلونة

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

AdvertisementS

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منقوعة في حمام السباحة.. أروى تثير الجدل بكاش مايوه

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور