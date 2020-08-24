إنتى مستفزة.. هجوم كبير على رانيا يوسف بسبب فيديو رقص | شاهد





وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بإطلالة جريئة وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى.









فيما لاقت النجمة هجومًا واسعًا على هذا الفيديو بسبب إطلالتها حينما نشرته على "تويتر" وأعادت نشره على إنستجرام ، مما جعل الجمهور يشن هجوما عليها.









وجائت تعليقاتهم كالتالى :





-انتى مستفزة .

-ما تلبسى مقفول شوية

-ايه اللبس ده







