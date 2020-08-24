أخبار الفن| الجمهور يطارد رانيا يوسف .. زكي فطين يهاجم رواد الساحل والجونة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:









تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية تحت هاشتاج "مدام رانيا" وذلك بعد نشرها فيديو على مقطع "اه لاقيت الطبطبة"، من أغنية "بالبنط العريض" لـ الفنان حسين الجسمي.













شن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، هجومًا على رواد الساحل الشمالي والجونة خلال قضاء إجازتهم الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".









حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".









أعلن الهضبة عمرو دياب، مفاجأة لجمهوره بإحيائه حفل "أون لاين" خلال الفترة المقبلة.









نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي على حسابها الشخصي عبر موقع الصور "انستجرام".









شاركت الفنانة أميرة نايف جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".



