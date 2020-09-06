من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحازت الصور على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالآتي:
- أحلى أستاذة رانيا يوسف في العالم
- قمر شكلا وتمثيلا وكل حاجة
- إيه الأنوثة والجمال ده كله
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "مملكة ابليس" والذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وإيمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.
كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان "شارع 9" والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.