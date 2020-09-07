تنسيق 2020 .. تحويلات الطلاب وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

كشف مصدر مسئول ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب عقب إعلان الوزارة نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق مرجحا ان تكون يوم الأربعاء المقبل.





وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" أنه بعد غلق التحويلات تنطلق المرحلة الثالثة من التنسيق.





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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.





وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/





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كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.