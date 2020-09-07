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اقتصاد

4 قروش تراجعا في سعر الدولار بـ البنوك مقابل الجنيه المصري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:16 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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آية الجارحي

تراجع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع بنحو 4 قروش، إذ سجل  سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.72 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع مقابل  نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع  الاثنين الماضي.

 

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للشراء، وفي بنك ابو ظبي الاسلامي سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدولار 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في اتش اس بي سي 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وفي بنوك:"التنمية الصناعية، النصري الخليجي، الأهلي اليوناني، قناة السويس، وصل سعر الدولار إلى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

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