AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل علاج للقولون العصبي مجرب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:57 م
علاج القولون العصبي
علاج القولون العصبي
Advertisements
رشا عوني
يعاني نسبة كبيرة من الكبار و الشباب من أزمة القولون العصبي ، فهو يحتاج تعديل النظام الغذائي و التقليل من التوتر والضغوطات التي تحفز القولون العصبي وتسبب تهيجه ، مما يسبب المزيد من ألام البطن والتقلصات . 

إليك افضل علاج للقولون العصبي مجرب بحسب نصائح موقع هيلث لاين : 

- بذور الكتان، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى

-الينسون: يخلصك من الغازات بصورة كبيرة، وبعد من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعورًا بالراحة. 

-الزنجبيل: من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، ويعمل على علاج الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجرول المفيدة في علاج التهاب المعدة ، و الزنجبيل يعمل علي تطهير الأمعاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب فعال لعلاج مشاكل الهضم والقولون

فوائد زيت النعناع في علاج القولون العصبي

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

وصفات منزلية لعلاج مغص البطن

5 أعشاب تعالج تهيج القولون

لمرضى القولون العصبي..5 أعشاب تخلصك من الألم

ترشيحاتنا

الست ملهاش مدة صلاحية .. استشاري نفسي ينفي كلام أحد الشيوخ

هل يجوز للأب إعطاء الزكاة للأبناء المتزوجين؟

براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يعلن فسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز

الدفع أو العودة.. فاتورة تحليل PCR يدفع ثمنها الجميع وتراجع التشغيل فى مطار القاهرة 30٪

3 فنانين فقط في جنازة الفنانة عايدة كامل.. فيديو وصور

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور