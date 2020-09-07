أفضل علاج للقولون العصبي مجرب

يعاني نسبة كبيرة من الكبار و الشباب من أزمة القولون العصبي ، فهو يحتاج تعديل النظام الغذائي و التقليل من التوتر والضغوطات التي تحفز القولون العصبي وتسبب تهيجه ، مما يسبب المزيد من ألام البطن والتقلصات .





إليك افضل علاج للقولون العصبي مجرب بحسب نصائح موقع هيلث لاين :





- بذور الكتان ، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى





- الينسون : يخلصك من الغازات بصورة كبيرة، وبعد من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعورًا بالراحة.



