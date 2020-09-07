مياه الفيوم: إعادة تأهيل معمل محطة طامية بـ 3 ملايين جنيه

أعلن اللواء هشام دره رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن إعادة تأهيل معمل محطة مياه الشرب بطامية بإجمالي تكلفة ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه.









وقال "درة: في بيان له اليوم، إن الشركة تهدف للحفاظ على صحة المواطن وتحسين الخدمة المقدمة لهم في قطاعي المياه والصرف الصحي.





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وأكد أن تطوير معمل محطة مياه الشرب بطامية هو جزء من خطة الشركة الهادفة لتطوير معامل محطات المياه بأنحاء المحافظة، وذلك للحفاظ على جودة الإنتاج لخدمة المستهلك.





وأوضح درة أنه في إطار تطوير العمل بالشركة يتم بذل كافة الجهود للحصول على شهادات ( الايزو _ التنمية الفنية المستدامة tsm_ سلامة ومأمونية مياه الشرب).