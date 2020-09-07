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أخبار العالم

حمدوك يجري زيارة تفقدية لأضرار الفيضانات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لتجمعات المتضررين من آثار الفيضانات فى مدرسة عبد الله ود الحسن بحى العشرة ونادى الشجرة ومدرسة خديجة الكبرى وأم المؤمنين بالحى الشمالى بسنجة يرافقه الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار والوفد الوزاري المرافق مؤكدا دعم الدولة للمتضررين وتقديم كل المساعدات للمتأثرين.

وقدم رئيس مجلس الوزراء واجب العزاء في الذين فقدتهم الولاية جراء الفيضانات والسيول معربا عن تضامنه مع كل المتأثرين مؤكدا أن خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق خسائر كافة المناطق السودان مؤكدا انها تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات للتخفيف وجبر الضرر معلنًا عن استمرار دعم الدولة وتقديم أي دعم ياتي لاعانة شعب السودان وأوضح انهم احضروا معهم معينات ايوائية وغذائية. 

وأستعرض الماحي حجم الأزمة والإضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين مقدما عدد من المطالب الخاصة بدعم البنى التحتية ووضع خطة عاجلة لعمل معالجات مستقبلية حتي لا يتكرر ما حدث.
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