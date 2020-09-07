بعد الخروج من الغيبوبة .. تفاصيل الحالة الصحية للمعارض الروسي أليكسي نافالني

أعلن مستشفى شاريتيه في برلين اليوم الاثنين، أن الناشط الروسى أليكسي نافالني خرج من غيبوبة ويستجيب للكلام بعد التعرض للتسميم بغاز الأعصاب"نوفيتشوك".





وأفادت وكالة"رويترز" البريطانية بتحسن الحالة الصحية لـ نافالني وذلك عبر أجهزة التنفس الصناعى منذ نقله إلى مستشفى شاريتيه بألمانيا بعد وعكة صحية مفاجئة على متن طائرة متجه الى موسكو الشهر الماضي.





ويعد أليكسي نافالني من أكبر منتقدي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ويعانى من انخفاض حاد فى نسبة مستوى السكر بالدم إثر تعرضه لمادة "نوفيتشوك".





وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومه توصلت إلى أن نافالني الذى يبلغ من العمر 44 عام أصيب بالتسمم عبر مادة نوفيتشوك، وهي نفس المادة التي استخدمت ضد عميل روسي، سيرجي سكريبال، وابنته في إنجلترا عام 2018.





ويضع حادث تسسم نافالنى مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الألماني مع روسيا موضع شك، فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا بانتظار جواب من برلين على طلب المساعدة القانونية التي وجهته النيابة العامة الروسية إلى الجانب الألماني.

وأوضح المتحدث باسم ميركل إنها لا تستبعد فرض عقوبات على خط الأنابيب إذا ثبتت واقعة تسميم نافالني.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الخارجية البريطانية استدعت اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى لندن على خلفية قضية الجاسوس الروسي أليكسي نافالني.





وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين؛ حيث أعرب الاثنان عن غضبهما من الهجوم على معارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أليكسي نافالني، وقررا أن على روسيا أن تشرح على وجه السرعة كيف تم تسميم زعيم المعارضة.



