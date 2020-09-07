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أخبار العالم

انفجار يستهدف رتلا للقوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:45 م
أرشيفية
أرشيفية
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حسام رضوان
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل بأن انفجار استهدف رتلا مدنيا ينقل معدات عسكرية للقوات الأمريكية في العاصمة  العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق على طريق التاجي السريع شمالي العاصمة بغداد، انفجرت دون اصابات تذكر.

وتابع أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث خوفًا من حدوث تفجير آخر.

وكان انفجار استهدف مركبة متعاقدة مع التحالف الدولي في بغداد، الأحد،أسفر عن إصابة شخصين.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن شرطيا ومواطنا عراقيا أصيبا في التفجير، من دون الإشارة إلى طبيعة إصابتهما.

وقالت إن الانفجار وقع على طريق الشعلة، شمالي العاصمة العراقية.

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