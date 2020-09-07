وصلة طبل إخوانية.. أحمد موسى: الإخوان يعتبرون أردوغان الإله

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للجماعة الإرهابية يذاع على قنوات الإرهابية وهم ينفقون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ ويصفونه بـ البطل القومي القوي.





ووصف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع الفيديو بـ "وصلة تطبيل" لـ أردوغان؛ لافتا إلى أن الإرهابيين يعتبرون أردوغان إلهًا لا يستطيعون أن يقتربوا من انتقاده أو مناقشة جرائمه على الهواء.





وأكد أحمد موسى، أن تركيا تعاني من انهيار اقتصادي مدوٍ ولكن الخونة العملاء أعضاء الإرهابية الفارين هناك لا يجرؤون على عرض أي كلمة من ذلك على قنواتهم الإرهابية.





وتابع أحمد موسى، «الإخوان الإرهابيون يخدمون عند أردوغان.. يلمعون حذاءه ليل نهار.. ويحاولون تشكيك المصريين في بلدهم ورئيسهم».



