إصابة الحسينى سمير ظهير أيسر أسوان بالرباط الصليبي





وكشفت الأشعة التي أجراها الحسينى سمير إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.







وكان ظهير أيسر الفريق قد أصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق سموحه التى إنتهي بالتعادل 3/3، ضمن مواجهات الجولة 25 ،قبل أن يغادر اللقاء مصابا بأخر دقائق ، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي .

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان صدمة أخرى بعد تأكد إصابة الحسينى سمير الظهير الأيسر لنادي أسوان ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.