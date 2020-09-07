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رياضة

إصابة الحسينى سمير ظهير أيسر أسوان بالرباط الصليبي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان صدمة أخرى بعد تأكد إصابة الحسينى سمير الظهير الأيسر لنادي أسوان ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.

وكشفت الأشعة التي أجراها الحسينى سمير إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.

وكان ظهير أيسر الفريق قد أصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق سموحه التى إنتهي بالتعادل 3/3، ضمن مواجهات الجولة 25 ،قبل أن يغادر اللقاء مصابا بأخر دقائق ، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي .
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