حملة لفحص مراكب الصيد والملاحة بالقناطر

شنت الإدارة العامة للمسطحات في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حملة استهدفت مراكب الصيد والملاحة للتأكد من سريان التراخيص وكذا فحص عوادم السيارات.









وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لانتهاء التراخيص لمراكب الملاحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت مراكب الصيد والملاحة بنيل القناطر الخيرية.





وتم خلال الحملة فحص 20 مركب صيد وملاحة حيث تبين بالفحص عدم التزام 4 مراكب ملاحة بتجديد التراخيص وتم تحرير محاضر لأصحابها، كما تبين التزام 6 مراكب ملاحة أخرى بسريان الترخيص كما تبين التزام 10 مراكب صيد بالتراخيص الخاصة بهم.





كما تضمنت الحملة فحص عوادم السيارات حث تم فحص عوادم 56 سيارة تبين مطابقة 33 منهم بيئيا إلى جانب عدم مطابقة 21 سيارة تعمل بالسولار بالاضافة إلى سيارتين تعملان بالبنزين.