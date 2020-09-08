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رياضة

حصلنا عليه بمقابل أقل من الزمالك والأهلي.. مدير التعاقدات في براميدز يكشف عن موعد اتفاقهم مع هدرسفيلد على ضم رمضان صبحي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن النادي توصل لـ كافة تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي نجم الفريق المنضم حديثا مع هدرسفيلد الإنجليزي أول أمس. 

وأضاف عمرو بسيوني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2  " أن الاتفاق النهائي تم مع النادي الانجليزي اول أمس، وخاض الفريق مباراة أمس، وتم الإعلان عن الصفقة اليوم.

وأشار إلى أن هناك بندًا في العقد، يمنعه من الاعلان عن القيمة المادية للصفقة، مشددا على ان عرض بيراميدز كان الاقل ماديا، مقارنة بباقي الأندية المصرية. 

وأضاف أن العرض الأكبر كان من نادي الزمالك ثم الاهلي ثم بيراميدز، مشددا على ان هناك عددا من الأندية تقدم مقابل مادي اكبر من بيراميدز يصل لـ مليون و 800 دولار.
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