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فن

هيفاء وهبي تدعم السودان بعد غرقه بالفيضانات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:56 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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مصطفى كرم
وجهت الفنان هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اللهم الطف بشعب ‎#السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا. ‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم ‎#فيضان_السودان ‎#نقف_مع_السودان".

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين من السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.


ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن اليوم السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.
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