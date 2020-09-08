يقدم الشيف الشربيني كل ما هو جديد ومميز فى عالم الطبخ، ومن بين ما يقدمه؛ طريقة عمل حلوى الشعرية الباكستانية بمذاق مختلف.

مقادير حلوى الشعرية الباكستانية :

كوب شعرية باكستانية

2 ملعقة زبدة

ملح

زعفران

ماء

كوب سكر ناعم

لوز مجروش

فسدق

حبهان مطحون

طريقة تحضير حلوى الشعرية الباكستانية

* تذوب الزبدة في قدر على نار هادئة ثم تضاف الشعيرية المحمصة في الفرن

* تقلب المكونات جيدًا حتى يصبح لون الشعيرية ذهبي.

* يضاف قليل من الماء واللبن، ورشة الملح، ورشة الحبهان والزعفران إلى المكونات ويترك الخليط حتى يغلي.

* يضاف السكر، اللوز والفسدق وتقلب كل المكونات جيدًا.

* ترفع من على النار وتترك لحوالي 15 دقيقة حتى تبرد ثم يقدم باردًا.