يقدم الشيف الشربيني كل ما هو جديد ومميز فى عالم الطبخ، ومن بين ما يقدمه؛ طريقة عمل حلوى الشعرية الباكستانية بمذاق مختلف.
مقادير حلوى الشعرية الباكستانية :
كوب شعرية باكستانية
2 ملعقة زبدة
ملح
زعفران
ماء
كوب سكر ناعم
لوز مجروش
فسدق
حبهان مطحون
طريقة تحضير حلوى الشعرية الباكستانية
* تذوب الزبدة في قدر على نار هادئة ثم تضاف الشعيرية المحمصة في الفرن
* تقلب المكونات جيدًا حتى يصبح لون الشعيرية ذهبي.
* يضاف قليل من الماء واللبن، ورشة الملح، ورشة الحبهان والزعفران إلى المكونات ويترك الخليط حتى يغلي.
* يضاف السكر، اللوز والفسدق وتقلب كل المكونات جيدًا.
* ترفع من على النار وتترك لحوالي 15 دقيقة حتى تبرد ثم يقدم باردًا.