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طريقة عمل حلوى الشعرية الباكستانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
طريقة عمل حلوى الشعرية
طريقة عمل حلوى الشعرية الباكستانية
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني كل ما هو جديد ومميز فى عالم الطبخ، ومن بين ما يقدمه؛ طريقة عمل حلوى الشعرية الباكستانية بمذاق مختلف.

مقادير حلوى الشعرية الباكستانية :

كوب شعرية باكستانية 

2 ملعقة زبدة
ملح
زعفران
ماء
كوب سكر ناعم 
لوز مجروش 
فسدق
حبهان مطحون

طريقة تحضير حلوى الشعرية الباكستانية

* تذوب الزبدة في قدر على نار هادئة ثم تضاف الشعيرية المحمصة في الفرن

* تقلب المكونات جيدًا حتى يصبح لون الشعيرية ذهبي.

* يضاف قليل من الماء واللبن، ورشة الملح، ورشة الحبهان والزعفران إلى المكونات ويترك الخليط حتى يغلي.

* يضاف السكر، اللوز والفسدق وتقلب كل المكونات جيدًا.

* ترفع من على النار وتترك لحوالي 15 دقيقة حتى تبرد ثم يقدم باردًا.

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