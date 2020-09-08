جونز هوبكنز: تسجيل 24 ألفًا و362 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و300 ألف و727 حالة، وذلك عقب تسجيل 24 ألفا و362 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.









وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 189 ألفا و206 حالات، وذلك عقب تسجيل 265 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.









يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



