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محافظات

كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
تصدر كبار السن الفترة الصباحية من من اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة سوهاج، حيث شهدت المقار الانتخابية إقبالًا شديدًا من كبار السن للمُشاركة الانتخابية.

وذلك من خلال الإدلاء باصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالمقار الانتخابية التابعة لهم، وذلك وسط تنفيذ للإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المُستجد، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

كما فتحت المقار الانتخابية بالمحافظة والبالغ عددها 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز الإقليم، لإستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ والمُقرر إجرائها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وذلك في المواعيد المُحددة لاجراء عملية التصويت وهي يومي 8 و9 من سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور
كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور
كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور
كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور
كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور
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