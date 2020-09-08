حاولوا الهرب من القوات.. ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 60 طربة حشيش و10 كيلو بانجو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – بندقية خرطوش عيار 12مم و 10 طلقات من ذات العيار – 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة) بحوزة 4 عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم .
كما تم ضبط سيدة بدون عمل مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (900 ألف جنيه) تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .