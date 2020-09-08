حاولوا الهرب من القوات.. ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 60 طربة حشيش و10 كيلو بانجو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – بندقية خرطوش عيار 12مم و 10 طلقات من ذات العيار – 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة) بحوزة 4 عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم .





كما تم ضبط سيدة بدون عمل مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار .





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