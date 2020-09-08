لكبر سنها.. رئيس لجنة يسمح لمسنة بالدخول للإدلاء بصوتها على موتوسيكل بطوخ

حرصت سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها مستقلة دراجة نارية موتوسيكل خلف ابنها فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر اللجنة الانتخابية بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية بعد السماح لها بالوصول إلى اللجنة نظرا لحالتها الصحية.















وشهدت اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية خلال جولة الإعادة إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات التى بدأت فى الساعة التاسعة صباحا.









وفتحت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية أبوابها أمام الناخبين للتصويت بجولة الإعادة على مقعد وحيد ضمن 6 مقاعد من بين 5 مقاعد فردية تم حسمها فى الجولة الأولى للانتخابات، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.









وحرصت المحافظة على توفير كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.









فيما أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولات تفقدية للمرور على مقر اللجان استعدادا لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان.









كما أكد جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال

الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم مع الاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة فى الانتخابات.

