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محافظات

الأورمان تنجح في تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية فى قرى ومراكز الفيوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:35 م
تسليم اكشاك
تسليم اكشاك
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أن عدد الأكشاك التى تم تسليمها للمستفيدين بمحافظة الفيوم وصل الى (643) كشك شامل البضاعة والكهرباء بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى للأرامل ومعدومى الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة .

وأوضح شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق .



وأكد شعبان أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأكشاك على مدار الأعوام السابقة بمحافظات الجمهورية المختلفة عدد (7,152) كشك .

وأشار شعبان إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة،  كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة،  كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .

وأختتم شعبان أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 فى خطاطها لتنفيذ مبادرتها الانسانيه وتقديم مساعدتها الموسمية  للأسر غير القادرة فى كافة أنحاء المحافظة
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