لاختلاف إمكانيات كل مدرسة.. طارق شوقى: فكرة تحديد أيام معينة للحضور بالمدارس غير منطقية

قال طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن العام الدراسى 2019- 2020 كانت سنة زاخرة بالتحديات منKg1 حتى 2 ابتدائى ،وأوضح أن منهج التعليم الجديد وتقييم الطلبة لم يعتمد على استخدام التكنولوجيا ، بينما في اولى وثانية ثانوى استخدموا التابلت .





وأضاف طارق شوقى ، خلال حواره بمؤتمر اليوم ، أن الثانوية العامة تفاعلت مع الدراسة بالنظام التقليدى ، و 3 ابتدائى حتى سن الإعدادية استخدمنا معهم المنصة الإلكترونية ومكتبة رقمية وامتحانات الكترونية.





وأشار إلى أن أولى وثانيه ثانوى والثانوية العامة والدبلومات نفذت على الأرض وهذا كله نبنى عليه ما هو قادم ، منوهًا إلى أن هناك العديد من التحديات الأخرى التي تواجهنا خلال الفترة القادمة فينا يخص فيروس كورونا .





وتابع أننا سنواجه مشكلة التباعد الاجتماعي وكيفية التعامل مع الإجراءات الاحترازية فى ظل فيروس كورونا المستجد ، مؤكده أن فكرة القدوم إلى المدرسة يومين أو ثلاثة فى الأسبوع هو أمر غير منطقى وعبير صحيح ، مشيرًا إلى أن كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول والطلاب ، إذًا كل مدرسة ولها الحل الخاص بها .