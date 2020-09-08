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تعليم

ننشر الوسائل التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الإبتدائية بالعام الدراسي الجديد 2020/ 2021

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:30 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الوسائل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021، لطلاب المرحلة الإبتدائية في الصفوف الأول والثاني والثالث الأبتدائي، وهي الاعتماد على مدرس الفصل لتدريس المنهج متعدد التخصصات والذي يعتمد بشكل أساسي على تنمية المهارات الحياتية للطلاب.


وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فالوسيلة الاساسية هي القنوات التعليمية والوسائل المساعدة، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، ومنصة إدمودو ، المنصة الإلكترونية.


وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.

 

وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.

 

كما تحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

ننشر الوسائل التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الإبتدائية بالعام الدراسي الجديد 2020/ 2021
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