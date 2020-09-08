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سيارات

ماذا يحدث للمحرك عند تجاهل تغيير الزيت

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:00 م
ماذا يحدث للمحرك
ماذا يحدث للمحرك عند تجاهل تغيير الزيت
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اشرف عطية
يعتبر زيت المحرك من اهم السوائل الموجودة في السيارة لانة يقوم بتزيت الاجزاء الداخلية للمحرك و يقوم بأستيعاب الشوائب التي تنتج من احتكاك الاجزاء الداخلية للمحرك و يرتكب بعض قائدي السيارات اخطاء جسيمة ابرزها إهمال تغيير زيت المحرك  بشكل دوري . 

تتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضًا على امتصاص الشوائب لتحافظ عي الأجزاء الدقيقة للمحرك  لأن المحرك يتلف من الشوائب .

عند تجاهل تغيير زيت المحرك تضاء لمبة تحذير الزيت من أقوي المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت في المحرك، وفي حال ظهور هذه اللمبة يجب التوقف على الفور وفحص الزيت.

 ويختلف لون زيت المحرك و يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه و ضرورة تغييرة .

عند تجاهل تغيير الزيت يزيد احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة، وفي حال عدم تغيير الزيت فإنه يتسبب في تكسير وتلف الأجزاء الداخلية للمحرك و ترتفع درجة حرارتة لذا يجب تفيير زيت المحرك في مواعيدة بشكل دوري لتتجنب تلفة .


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