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تعليم

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 م
استخراج مبلغ 6500
استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن مريض
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كريم ناصر

دائما تمتلئ غرف عمليات المستشفيات بالجراحات الفريدة والعجيبة من نوعها، فقد تم استخراج مسامير وهواتف محمولة وعملات معدنية ودبابيس وغيرها من الأشياء الغريبة من بطون المرضى. 


وأجرى اليوم الطبيب عبد الرحمن مصطفى، المعيد بقسم الجراحة العامة بالقصر العيني، عملية جراحية لمريض يعانى من ألم شديد فى البطن؛ نتيجة ابتلاعه مبالغ مالية على فترات مختلفة. 


وفوجئ الطبيب أثناء العملية باستخراجه مبلغ قدره 6500 جنيه مصرى من داخل أمعاء المريض فى عملية استغرقت 4 ساعات وكانت أغلب الأوراق المالية من فئة المائة جنيه والمائتين جنيه. 


ولكن لم تكن هذه الحالة هى الأولى من نوعها، فقد تم استخراج مسامير وعملات معدنية وقصافة وولاعات وهواتف محمولة من بطن المرضى مسبقا، ولكن الغريب هذه المرة هو استخراج هذا المبلغ من بطن المريض. 


مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور
مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور
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