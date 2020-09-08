جيشنا قادر على مواجهة التحديات .. خبير عسكري يرد على سؤال اشتريتوا الرافال ليه؟

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك مبدأ في بناء القوة القتالية لـ القوات المسلحة وفق التهديدات الحالية والمستقبلية .





وأضاف هشام الحلبي في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" لدينا إمكانات اقتصادية عالية القيمة في البحر المتوسط مثل حقل ظهر وهناك تهديدات تتمثل في الإرهاب وتهديدات الأمن القومي المصري المرتبط بالوضع في ليبيا".





مصر تواجه كل التهديدات في أماكنها خارج الحدود وتم تسليح الجيش المصري والمعدات التي تمكنها من العمل خارج الحدود وعلى مسافات كبيرة ". وتابع هشام الحلبي:"تواجهالتهديداتأماكنهابالأسلحةالحدود





وأكمل هشام الحلبي :" لابد من مواجهة التهديدات والقوات المسلحة نجحت في تحديث معداتها وامتلاك إمكانات عالية من التسليح للقدرة على العمل خارج الحدود ، وهذا خير رد على تساؤل الخونة والاخوان الدائم «اشتريتوا الرافال ليه».





وتابع هشام الحلبي:" ظروف الإقليم في منتهى الصعوبة والقوات المسلحة قادرة على العمل خارج الحدود لمسافات كبيرة وهي الضمانة الوحيدة لحماية مقدرات الاقتصاد المصري ".



