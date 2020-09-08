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توك شو

جيشنا قادر على مواجهة التحديات .. خبير عسكري يرد على سؤال اشتريتوا الرافال ليه؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:00 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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هاني حسين
قال  اللواء طيار هشام  الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك مبدأ في بناء القوة القتالية لـ القوات المسلحة وفق التهديدات الحالية والمستقبلية .

وأضاف  هشام الحلبي   في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" لدينا إمكانات اقتصادية عالية القيمة في البحر المتوسط مثل حقل ظهر  وهناك تهديدات تتمثل في الإرهاب وتهديدات الأمن القومي المصري المرتبط بالوضع في ليبيا".

وتابع هشام الحلبي:"  مصر تواجه كل التهديدات في أماكنها خارج الحدود وتم تسليح الجيش المصري بالأسلحة والمعدات التي تمكنها من العمل خارج الحدود وعلى مسافات كبيرة ".

 وأكمل هشام الحلبي :"  لابد من مواجهة التهديدات والقوات المسلحة نجحت في تحديث معداتها وامتلاك إمكانات عالية من التسليح للقدرة على العمل خارج الحدود ، وهذا خير رد على تساؤل الخونة والاخوان الدائم «اشتريتوا الرافال ليه».

وتابع هشام الحلبي:"  ظروف الإقليم في منتهى الصعوبة  والقوات المسلحة قادرة على العمل خارج الحدود لمسافات كبيرة وهي الضمانة الوحيدة لحماية مقدرات الاقتصاد المصري ".

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