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القوات المسلحة تكثف انتشارها في محيط اللجان للمشاركة في أعمال تأمين جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:37 م
القوات المسلحة تكثف
القوات المسلحة تكثف انتشارها للمشاركة في أعمال تأمين جولة إع
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات للقوات المسلحة، حيث تكثف انتشارها للمشاركة في أعمال تأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.


وانطلق أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها امام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، وهى الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.


وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

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