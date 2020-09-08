عاجل.. ترامب يستضيف التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في هذا الموعد

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مراسم التوقيع في 15 سبتمبر على الاتفاقية الدبلوماسية التاريخية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وفق ما نقلته عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.





وأضافت أن رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيترأسان وفود المسؤولين في الحفل.





وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في البيت الأبيض في 13 أغسطس، قال مسؤولون إنه بعد 18 شهرًا من المحادثات، وافقت الدولة الخليجية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما وافقت إسرائيل على تعليق خطط الضم في الضفة الغربية.





ويذكر أن الإمارات قد ألغت اجتماعا ثلاثيا بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة بعد رفض نتنياهو صفقة إماراتية لشراء مقاتلات "إف 35" الأمريكية. بحسب ما أوردته صحف إسرائيلية.





وتلا ذلك، زيارة وفد أمريكي إسرائيلي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري دونالد ترامب، إلى أبوظبي، في أول رحلة تجارية إسرائيلية للإمارات.