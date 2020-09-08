جهاز أكتوبر: إقبال المواطنين للتصالح في مخالفات البناء قبل موعد الإزالة ..صور

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إنه قد اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجى حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً ومد العمل بالخزينة وكذلك العمل يوم السبت وزياده عدد العاملين بالمركز التكنولوجى وذلك منعًا للتزاحم .





وأشار الى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون.





تابع " مازال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصه كبيرة لن تعوض لتقنين اوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها وأن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لازالة مخالفته على الفور ".





اكد رئيس الجهاز اثناء المتابعة اليومية للمركز التكنولوجي والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.





وقد اتخذ رئيس الجهاز مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجى حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً ومد العمل بالخزينة وكذلك العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى وذلك منعًا للتزاحم وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.





وشدد رئيس الجهاز على قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.





وأشاد الشريبنى ، بوعي أهالى مدينة ٦ أكتوبر لرغبة المخالفين فى التصالح مع الدولة ، وتقنين وضعه والاستفادة من الفرصة التى منحتها الدولة فى التصالح فى المخالفات