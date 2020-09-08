وزير التعليم: الدروس الخصوصية إهدار للأموال ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة ستقدم لـ الطلاب نموذجا تعليميا جيدا، موضحًا أن هذا المحتوي لا يحتاج إلى الحصول على دروس خصوصية.





وأوضح أن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدي لـ نتائج جيدة، وأن النظام الجديد سيقضى على الدروس الخصوصية.





وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة تسعى إلى أن يكون كل طالب فى مصر يتعامل مع الإنترنت.





ولفت إلى أن الطلاب من هم فى المراحل التعليمية أقل من الصف الرابع الابتدائي لن يستخدموا الإنترنت فى هذه المرحلة.





وأشار إلى أن الطالب فى النظام الجديد يحق له دخول الامتحان أكثر من مرة للحصول على نتيجة جيدة.



