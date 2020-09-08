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دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:27 م
دراسة: ضعف العضلات
دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة "إيست أنجليا"، عن أن نقص كمية الماغنسيوم الموجودة في أنسجة العضلات يمكن أن يكون له صلة مباشرة بضعف القوة البدنية لدى كبار السن.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن نقص نسبة الماغنسيوم يمكن أن تسبب في ضعف القوة البدنية مع كبر السن، وهو ما يتسبب في ضعف العضلات، وفقًا لما نُشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتتبع الباحثون بيانات 441 شخصًا، ووجدت نتائج الدراسة، أن هناك صلة مباشرة بين القوة البدنية لدى كبار السن وكمية الماغنسيوم الموجودة في أنسجة عضلاتهم.

ويعد الماغنسيوم هو أحد المعادن المعروف بقدرته على تنظيم وظيفة العضلات، ونجده في بعض الاطعمة، مثل: الفاصوليا والمكسرات والبذور والخضروات الورقية والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان؛ ويعتبر إحدى علامات نقص الماغنسيوم هو التشنجات المتكررة.

كما هو الحال مع العديد من العناصر الغذائية الأخرى ، فقد أكد الباحثون، ان انخفاض معدن المغنيسيوم يرجع إلى اعتمادنا المتزايد على الأطعمة المصنعة ، وكذلك انخفاض مستويات العناصر الغذائية في التربة.

ويحصل حوالي 16 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على أقل من الحد الأدنى الموصى به من المدخول اليومي للماغنسيوم؛ حيث يجب ان تحصل النساء على 270 مجم و 300 مجم للرجال ، وفقًا لتحليل بيانات من المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في الصحة العامة في إنجلترا.

وقال روبرت بيكارد الأستاذ الفخري لعلم الأحياء العصبية بجامعة كارديف، انه أدت عقود من الزراعة المكثفة إلى استنفاد مستويات المغذيات في التربة ، مما جعل من الصعب الحفاظ على مستويات صحية من الماغنيسيوم.

وأضاف بيكارد، إلى أنه تم اكتشاف ارتباط بين قوة العضلات لدى كبار السن ومحتوى المغنيسيوم في أنسجة عضلاتهم باستخدام تقنية مسح الرنين المغناطيسي (MRS) المستخدمة للكشف عن جزيئات الماغنسيوم

وأوضح الباحثون، أنه أظهرت النتائج أن قوة العضلات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بوجود الماغنسيوم في الأنسجة العضلية، مما يثبت أن هناك علاقة قوية بين المغنيسيوم وقوة العضلات لدى الرجال كما هو الحال عند النساء، لكن النساء أكثر عرضة لخطر ضعف العضلات ومشاكل الحركة في سن الشيخوخة لأن لديهن معدلات أسوأ من نقص الماغنسيوم.

وأفاد الباحثون، بأن نقص الماغنسيوم قد يكون مرتبطًا بانقطاع الطمث لأن النساء تميل إلى فقدان المزيد من المغنيسيوم عند انقطاع الطمث ، لكننا نظرنا أيضًا إلى النساء الأصغر سنًا ولديهن مستويات أقل من المغنيسيوم مقارنة بالرجال في نفس العمر.

دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم
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