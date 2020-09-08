دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم

وأوضح الباحثون، أنه أظهرت النتائج أن قوة العضلات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بوجود الماغنسيوم في الأنسجة العضلية، مما يثبت أن هناك

علاقة قوية بين المغنيسيوم وقوة العضلات لدى الرجال كما هو الحال عند النساء، لكن النساء أكثر عرضة لخطر

ومشاكل الحركة في سن الشيخوخة لأن لديهن معدلات أسوأ من نقص

الماغنسيوم

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