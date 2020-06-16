للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

يفضل العديد من الرجال الحصول على جسم رشيق، ولكن البعض الآخر يفضل الحصول على الجسم الرياضى، وخاصة عضلات البطن التى تعبر عن اللياقة ونحت الجسم، وتظهر الملابس بشكل جذاب.
وقد قدم موقع "health line" أهم الخطوات الواجب اتباعها للحصول على عضلات البطن بشكل صحى وجذاب وسريع، كما لا يحدث ذلك بتناول الأطعمة الصحية فقط، فيتوجب عليك ممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بالبطن بشكل يومى.
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تظهر الدراسات أن تمارين الكارديو ( المشاية) يمكن أن تقلل من دهون البطن ، مما يساعدك على الحصول على عضلات بطن بشكل سريع، كما وجدت إحدى المراجعات أنه كلما زادت التمارين الرياضية تظل بصحة أفضل وتتجنب الأمراض المزمنة.
قد يساعد البروتين في تقليل تناول السعرات الحرارية ، بالإضافة إلى تقليل وزن الجسم والدهون، كما يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح وإعادة بناء أنسجة العضلات والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.
كما تظهر الدراسات أن شرب الماء له عامل كبير فى الحصول على ما تريد، ويمكن أن يزيد التمثيل الغذائي مؤقتًا ويقلل من الشهية ويزيد من فقدان الوزن لمساعدتك على فقدان دهون البطن العنيدة.
يجب التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والصوديوم، كما تتطلب هذه الأطعمة طاقة أقل للهضم وتفتقر أيضًا إلى العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.