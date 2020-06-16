للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

كما تظهر الدراسات أن شرب الماء له عامل كبير فى الحصول على ما تريد، ويمكن أن يزيد التمثيل الغذائي مؤقتًا ويقلل من الشهية ويزيد من فقدان الوزن لمساعدتك على فقدان دهون البطن العنيدة.





يجب التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والصوديوم، كما تتطلب هذه الأطعمة طاقة أقل للهضم وتفتقر أيضًا إلى العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن



