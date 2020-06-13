للرجال فقط.. تعرف ماذا يحدث بالوجه عند الخضوع لجلسات الليزر

يهتم الكثير من الرجال بجاذبيته و مظهره ، و التى تشمل أيضا الاهتمام العناية بالبشرة، فقد ينزعج بعض الرجال من وجود أثار حب الشباب و الرؤوس السوداء التى تتراكم على البشرة مما يؤثر على شكلها بالسلب.





فيعتبر ليزر الوجه من الحلول العملية و الناجحة التى تساعد الرجل فى الحصول على بشرة خالية من أى شوائب ، وذلك حسبما كشف موقع mensjournal.





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وتعمل أشعة الليزر على تعزيز صحة الجلد وإنتاج مادة الكولاجين التى تجعل وجهك يبدو صحيًا و ذو ملمس ناعم على عكس الشائع بين الرجال.





كما يمكن لأشعة الليزر تقليل ندبات حب الشباب وإزالة الوشم من خلال أستخدام جهاز Clear and Brill المعتمدة من FDA المتاحة على نطاق واسع وتبلغ تكلفتها حوالي 400 دولار لكل جلسة .

و سوف تلاحظ تغييرًا بعد جلسة واحدة ، لكن بعض الأشخاص يرغبون في إجراء علاجات شهرية من ثلاثة إلى ستة للحصول على نتائج أفضل.