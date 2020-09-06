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لتقوية عضلات الظهر والساقين.. تمارين رياضية سهلة وسريعة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم والظهر والأرجل، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير والتي يمكن من خلالها استخدام وزن الجسم كتدريب.


وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم.


وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
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