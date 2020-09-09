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حوادث

التحفظ على 19 ألف قطعة ألعاب نارية بالساحل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محممد العيسوى
تحفظت نيابة الساحل على 19 الف قطعة ألعاب نارية محظورة تداولها تم ضبطها بحوزة سائق كما بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة من ضبط 12 صاروخ ألعاب نارية " شمروخ") بحوزة (سائق له معلومات جنائية) وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من صاحب محل لعب أطفال كائن بدائرة القسم

وبإستهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وعثر بداخل المحل على 8944 صاروخ 148 شمروخ "مختلفة الأحجام والأنواع"113عبوة دخان 10000 بمبه وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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