أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات الأربعاء

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.53 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.49 جنيه للشراء و 20.87 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.12 جنيه للشراء و 17.30 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.80 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.53 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.49 جنيه للشراء و 20.87 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...الأولى عربيا.. مصر أكبر مستقبل لـ الاستثمار الأجنبي بقيمة 124.5 مليار دولار
وسجل الفرنك السويسرى 17.12 جنيه للشراء و 17.30 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.80 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .