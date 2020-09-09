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رياضة

وزير الشباب والرياضة يحيل ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة للنيابة العامة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد، إنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وأبرزها كأس إفريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتالية أعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه الأحد الماضي، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.
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