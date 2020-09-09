وزير الشباب والرياضة يحيل ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة للنيابة العامة





وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه الأحد الماضي، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.