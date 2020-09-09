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أخبار العالم

وزير المخابرات الإسرائيلي: اتفاقيتا سلام جديدتان مع دولتين خليجيتين.. تفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
وزير المخابرات الإسرائيلي
وزير المخابرات الإسرائيلي
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سمر صالح
قال وزير المخابرات الإسرائيلي "إيلي كوهين"، اليوم الأربعاء، لهيئة البث الإسرائيلية، إن حكومته ستوقع، حتى نهاية العام الجاري، اتفاقيتي سلام جديدتين، مع دولتين خليجيتين.


وأكد "إيلي كوهين": "إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام ستوقع دولتان خليجيتان أخريتان اتفاقيتي سلام مع إسرائيل".


وأضاف كوهين: "المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في أفريقيا والخليج العربي، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران".


ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجح أن تعقدا اتفاق سلام مع إسرائيل.


وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق سلام بينهما.
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