منها خفض الأسعار.. وزير التموين يكشف أهداف إنشاء أول بورصة سلعية في مصر

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن أهداف الدولة من إنشاء البورصة السلعية بعد الإعلان رسميا اليوم، الأربعاء، عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.













وقال إنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.





ووجه الوزير الشكر لجميع الجهات المساهمة في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع مؤكدا على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.



