AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منها خفض الأسعار.. وزير التموين يكشف أهداف إنشاء أول بورصة سلعية في مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن أهداف الدولة من إنشاء البورصة السلعية بعد الإعلان رسميا اليوم، الأربعاء، عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.


وأكد وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.


وقال إنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

 
ووجه الوزير الشكر لجميع الجهات المساهمة  في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع  مؤكدا  على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.


وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١ مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برأسمال ١٠٠ مليون جنيه.. الإعلان عن تفاصيل أول بورصة سلعية الخميس المقبل

مصر تستعد لإطلاق أول بورصة سلعية.. اعرف الهدف منها ودورها فى حماية صغار المزارعين

زيادة نسبة التصدير للخارج.. اقتصادية النواب تكشف مزايا إنشاء أول بورصة سلعية في مصر

برلماني عن إنشاء أول بورصة سلعية: تساهم في توفير فرص عمل

بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيلها غدا .. لماذا تتجه مصر لإنشاء أول بورصة سلعية؟

رسميا..وزير التموين يعلن تأسيس البورصة السلعية المصرية

ترشيحاتنا

رئيس بنك القاهرة: ملتزمون بتعليمات «المركزي» عن مبادرة تأجيل الأقساط

وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان .. حيل سريعة للحصول على ابتسامة ناصعة

عايز إيه من الزمالك؟.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: لو راجل خُد مِني جنيه

اعتدى على بنت الجيران.. تفاصيل مقتل شاب بسوهاج والعثور على جثته وسط الزراعات

استغل جمال إيفانكا لإلهاء رجال الأعمال.. مايكل كوهين يكشف فضائح جديدة لـ ترامب

الفنان جمال يوسف يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

5 أخطاء لـ رمضان صبحي تشعل أجواء الغضب في النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض

لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو M4 كشف بعد عام من الاختفاء.. صور

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر