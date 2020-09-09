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حوادث

إصابة سائق وتباع في انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:31 م
إصابة سائق وتباع
إصابة سائق وتباع في إنقلاب سيارة
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محمد عبدالحليم
أصيب سائق وتباع، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل علي طريق "بني سويف ـ الفيوم" الزراعي، أمام قرية "حاجر بني سليمان" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.
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وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: سعيد أحمد محمد، 42 سنة، سائق، باشتباه مابعد الارتجاج، وجمال مسعود محمد، 38 سنة،  تباع، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

ونقلت سيارة إسعاف تحمل كود رقم (1335) المصابين إلى إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللأزم، وجارٍ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من طريق "بني سويف ـ الفيوم" الزراعي، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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