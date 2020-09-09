إصابة سائق وتباع في انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم

أصيب سائق وتباع، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل علي طريق "بني سويف ـ الفيوم" الزراعي، أمام قرية "حاجر بني سليمان" التابعة لمركز

، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.