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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتفقد معسكر إيواء المتضررين في "ودرملي" برفقة نظيرها السوداني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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أ ش أ
تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، معسكر إيواء المتضررين من السيول والفيضانات، في منطقة "ودرملي"، شمال الخرطوم، يرافقها نظيرها السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر. 

واطلعت وزيرة الصحة على أحوال سكان معسكر الإيواء، وأكدت لهم أن مصر تقف إلى جانبهم في تلك الظروف الصعبة، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتحدثت وزيرة الصحة مع أطقم جمعية الهلال الأحمر السوداني في المعسكر، وأكدت أن مصر سترسل كافة أنواع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المطلوبة في تلك المرحلة إلى وزارة الصحة السودانية.

وشددت على أن تلك الشحنات لا يجب النظر إليها على أنها "مساعدات"، ولكنها واجب يُقدم للأشقاء في السودان في ظل هذه الظروف.

ومنطقة "ودرملي"، التباعة لمحلية بحري، في شمال العاصمة السودانية، تقع على ضفاف النيل، وتعتبر من أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في الخرطوم.
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