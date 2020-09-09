زغاريد بلجان الدقي في ثاني أيام إعادة انتخابات الشيوخ.. فيديو

وشهدت اللجان الانتخابية في ثاني أيام جولة الإعادة فى لجان الدقى والبحوث بمحافظة الجيزة توافدا من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لاختيار اثنين من المرشحين لحسم باقي مقاعد المحافظة.



وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.



