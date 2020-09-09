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أخبار البلد

زغاريد بلجان الدقي في ثاني أيام إعادة انتخابات الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى - محمد هانى - اسماء الحسينى
رصدت عدسة صدى البلد مظاهر الفرح على إحدى الناخبات في ثاني يوم لانتخابات جولة الإعادة  لمجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بحي الدقي محافظة الجيزه حيث أطلقت الزغاريد احتفالا بالإدلاء بصوتها.

وشهدت اللجان الانتخابية في ثاني أيام جولة الإعادة فى لجان الدقى والبحوث بمحافظة الجيزة توافدا من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لاختيار اثنين من المرشحين لحسم باقي مقاعد المحافظة.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

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