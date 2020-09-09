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حوادث

السجن 7 سنوات لطالب بالجامعة البريطانية في تزوير محررات رسمية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:51 م
السجن 7 سنوات لطالب
السجن 7 سنوات لطالب بالجامعة البريطانية
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق و محمد ياسين، طالبا بالجامعة البريطانية بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالمعادى.

وأوضح امر الاحالة ان النيابة العامة أسندت للمتهم، تهمة تقليد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية وهو " فرع توثيق محررات السيارات مصر القديمة- مصلحة الشهر العقارى والتوثيق"، بأن قام المجهول باصطناع خاتم شعار الجمهورية على غرار المحررات الصحيحة، واستعمله المتهم بأن قام بمهر محررين رسميين به موضوع الاتهام الثانى والثالث.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارة"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة الاتفاق مع مجهول على تزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارات"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر المزور، وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، كما زور المتهم رخصة قيادة سيارة من مكتب توثيق مصر القديمة بالاشتراك والاتفاق مع مجهول على النحو المبين بالتحقيقات.
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