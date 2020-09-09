وزارة الأمن الأمريكية تتهم روسيا بنشر مزاعم لا أساس لها عن صحة بايدن

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) نشرة استخباراتية تحذر من جهود روسيا المزعومة لنشر "مزاعم لا أساس لها" حول حالة الصحة العقلية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ، حسبما أفادت ABC News نقلًا عن نسخة من الوثيقة المعنية.





وفقًا لتقرير ABC News السابق، توصلت وزارة الأمن الداخلي إلى مسودة نشرة حذرت وكالات إنفاذ القانون من "مخطط روسي" لنشر "مزاعم حول ضعف الصحة العقلية" لنائب الرئيس السابق في يوليو.





والوثيقة، التي ورد أنها تحمل عنوان "روسيا من المحتمل أن تشوه سمعة المرشحين الأمريكيين للتأثير على انتخابات 2020"، تم توزيعها على السلطات المحلية، وكذلك الهيئات الفيدرالية والولائية بحلول 9 يوليو.





وأشارت شبكة ABC News إلى أنه لم يكن من المفترض طرحه للاستهلاك العام، الأمر الذي أحدث ضجة في وسائل الإعلام بعد أن علمت بعض المنافذ بمسودة التقرير.





ويبدو أن نشرة وزارة الأمن الداخلي قد تم تحديثها الآن على ما يبدو لتشمل "تفاصيل" حول العمليات المزعومة لـ "الممثلين الروس" المستخدمة لتقديم بايدن على أنه "في حالة صحية سيئة".





ويقال إن الوثيقة الجديدة تشير إلى أن "روسيا تستخدم مواقع الوكلاء السرية ووسائل الإعلام الحكومية العلنية لتضخيم هذه الادعاءات، وغالبًا بالاقتران مع روايات التأثير الخبيثة الأخرى المتعلقة بالانتخابات، والتي تتفق مع تكتيكاتهم في عام 2016 لتقويض مرشح للرئاسة".





ويقول التقرير إن هذه الجهود بذلت منذ سبتمبر الماضي، في محاولة لخلق "رواية" حول عجز بايدن العقلي والجسدي لقيادة الولايات المتحدة ، والتي "سوف تلقى صدى لدى بعض الناخبين الأمريكيين وتقليل ثقتهم به كمرشح ".





ونشرت الجهات الفاعلة المؤثرة الروسية في الخفاء والسرية تعليقًا سلبيًا وادعاءات لا أساس لها حول الصحة العقلية السيئة لبايدن.





وعلى سبيل المثال، زعمت مواقع الوكلاء أن أخطاء المرشحين هي أعراض الخرف ، وأنه غير لائق عقليًا للرئاسة، وأنه من غير المرجح أن يقضي فترة ولايته الكاملة بسبب عمره "، تضيف النشرة.





ومع ذلك، فقد تمت الإشارة مرارًا وتكرارًا إلى تقلبات جو بايدن العرضية ليس كثيرًا من قبل وسائل الإعلام الروسية ، ولكن من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكيين ، الذين فوجئوا ذات مرة عندما علموا من نائب الرئيس السابق أن "أكثر من 120 مليون" أمريكي ماتوا بسبب كوفيد 19.





وأصر الرئيس الحالي دونالد ترامب في وقت سابق على أن السياسي البالغ من العمر 77 عامًا عليه "التزام" بإجراء اختبار معرفي للتحقق من قدراته العقلية من أجل الترشح لمنصب "شيء ما" "يحدث". جادل ترامب في عدة مناسبات بأن جو بايدن لم يكن في أفضل حالة جسدية أو حتى فكرية ليصبح الحارس التالي ، وحتى مؤخرًا وصف موظف أوباما السابق بأنه "غبي".





ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اللوم على روسيا لمحاولة التأثير على سلوك التصويت الأمريكي ، بما في ذلك اتهامات بمساعدة دونالد ترامب على الفوز على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وخدعة روسياجيت سيئة السمعة، والتي تم دحضها لاحقًا بعد تقرير من المستشار الخاص. روبرت مولر.