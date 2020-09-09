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البيت الأبيض يبشّر بلقاح ضد كورونا في نهاية أكتوبر 2020 ..فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:54 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يظهر فيه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يبشّر فيه بظهور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية شهر أكتوبر 2020.

وأوضحت قناة العربية في الفيديو ان هذا اللقاح سيخرج للنور نهاية شهر أكتوبر منوهة إلى أن تصريحات مارك ميدوز وهو كبير موظفي البيت الأبيض كان يسبقها تصريحات الرئيس ترامب .

وأشارت العربية إلى ان هذه التصريحات قوبلت بتشكيك من منافسه جون بايدن ومن النائبة المحتملة له وهي كامالا هاريس التي قالت "اود ان اثق بكلام الخبراء وعلماء الصحة ، ولكن ليس ترامب .

واستكمل الفيديو أن الرئيس ترامب أطلق برنامج لتوفير 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في يناير المقبل ضمن خطته لمواجهة وباء فيروس كورونا.
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